Lavori sulla condotta idrica: interruzioni in tre comuni

Importanti lavori sulla condotta idrica sono stati annunciati da Acqualatina nell'ambito di un piano di risanamento delle reti e di recupero della risorsa idrica. L'obiettivo è di ottimizzare il servizio su tutto il territorio.

Per questa ragione la società che gestisce il servizio idrico ha annunciato, per la giornata di martedì 23 gennaio, una sospensione idrica dalle 14 fino alla mezzanotte in tre comuni dell'Ato. L'interruzione riguarderà l'intero comune di Anzio, la zona di Colle Mare di Aprilia e alcune aree del territorio di Nettuno, in particolare, zona Zucchetti (via Sermoneta, via Maenza e traverse collegate), via Cadolino e traverse collegate, via Santa Marinella e traverse, via Padiglione Campana e traverse, zona Santa Barbara, zona San Giacomo. Abbassamenti di pressione sono previsti nei piani alti del centro di Nettuno e di via Miglioramento, via Rinascimento, via dell'Ermellino e traverse collegate.

Come comunica Acqualatina, i lavori garantiranno il recupero di circa 30 litri al secondo, pari a circa un milione di metri cubi annui. Un'operazione che riguarderà circa 30mila cittadini dei tre comuni coinvolti. I cittadini sono stati informati con email e sms puntuali.

Per sopperire ai disagi creati all'utenza sono previste diverse autobotti. Ad Anzio saranno collocate in Piaza Pia, Lavinio stazione e Santa Teresa; a Nettuno in via San Giacomo; ad Aprilia al Consorzio Colle mare.