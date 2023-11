I ragazzi delle scuole pontine scendono in piazza per la Giornata mondiale dello studente

Anche i ragazzi della provincia di Latina sono scesi in piazza oggi, venerdì 17 novembre, per la Giornata mondiale dello studente. Una manifestazione attraverso cui i giovani degli istituti pontini, come spiegano dalla Rete degli Studenti Medi, vogliono rivendicare “la propria visione del mondo scuola in contrapposizione al modello portato avanti dall’attuale Governo”.

Due le iniziativa che sono state organizzate in provincia: a Latina l’appuntamento è stato dato alle 9.30 in piazza del Popolo con il corteo che poi si è mosso per le vie del centro città, mentre il mondo studentesco del sud pontino si è riunito a Formia a partire dalle 9 a Largo Paone.

“La rivendicazione è chiara: il modello della scuola del merito si sta dimostrando sempre più fallace e inconciliabile con le reali necessità di chi vive il mondo dell’istruzione, dalla comunità studentesca a quella dei docenti. La nostra mobilitazione - spiegano ancora i ragazzi della Rete degli Studenti Medi - assume una rilevanza maggiore a fronte della risposta del Governo allo sciopero generale lanciato per questo 17 novembre dal sindacato dei lavoratori, precettato con un atto autoritario e in moltissimi versi illegittimo da parte del Ministro Salvini.

Non siamo disposti a rimanere immobili di fronte allo smantellamento del modello di welfare che con tanta fatica si era costruito, non resteremo a guardare mentre si porta avanti un modello di scuola che non tiene in considerazione le necessità della comunità studentesca e si insultano i lavoratori che sottolineano le iniquità di questo sistema, anche scolastico”.

La mobilitazione di oggi, concludono gli studenti, “ci vede protagonisti in una battaglia che, dal piano cittadino a quello nazionale, ci vedrà in prima linea nella difesa dei diritti e delle necessità della nostra comunità”.