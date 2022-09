Manutenzione straordinaria del verde e raccolta dei rifiuti di plastica: interventi a Sabaudia

Sono iniziati in alcune zone di Sabaudia gli interventi straordinari di manutenzione del verde, trinciatura di canne spontanee e arbusti, rimozione di oggetti di plastica occultati tra la vegetazione. Le aree interessate sono state prevalentemente via Carlo Alberto, via Arciglioni, via Atleti azzurri d’Italia, via Teano, Migliara 49 e altre vie extra urbane.

“Tutta l’Amministrazione si sta impegnando per ridare a Sabaudia e ai borghi il giusto decoro che meritano - ha commentato il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca -. Decoro che per tanto, troppo tempo, è mancato facendo sprofondare Sabaudia nel degrado più totale, senza un minimo di rispetto soprattutto per i tanti cittadini che ci vivono e per i commercianti e imprenditori che investono, puntando proprio su bellezze e potenzialità della città.

Come promesso in campagna elettorale, dunque, ci stiamo adoperando per ridonare a Sabaudia quella ‘dignità’ che aveva perso”.

Interventi già iniziati la scorsa settimana con la riqualificazione delle rotatorie d’ingresso a Sabaudia.