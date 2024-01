Manutenzioni fossi e canali, lavori da nord a sud della provincia

Interventi in corso o appena ultimati ed escavatori in opera da nord a sud della provincia di Latina per la manutenzione di fossi, canali e affluenti e per proteggere il territorio. Il punto sugli interventi è stato fatto dal Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest.

Sono stati infatti recentemente ultimati i lavori di trinciatura della vegetazione, di profilatura delle sponde e di riescavo dell’alveo sul fosso Bottagone a Cisterna, sul fosso Lentrisco a San Felice Circeo e sul fosso Fontana delle rose a Sabaudia. Anche Terracina con il fosso Mortacino è stata interessata dalle attività di trinciatura delle sponde, in particolare sul tratto dal ponte di Via Mortacino fino alla confluenza con il Portatore e da quel tratto fino alla Pontina.

“Queste attività – dichiara il presidente Lino Conti - sono essenziali per la difesa idraulica del territorio in quanto consentono il corretto deflusso delle acque e preservano l’ambiente circostante”.

Analoghi interventi di manutenzione sono stati eseguiti anche sul canale Sant’Antonio a Monte San Biagio e sul canale Sant’Andrea a Fondi. In questo stesso comune il personale consortile ha ultimato le attività di trinciatura delle sponde e lo sfalcio dell’alveo sui due collettori dell’idrovoro di Sant’Anastasia, uno dei 32 impianti del Consorzio, che con le 2 pompe della portata massima di 4.400 l/sec drena una superficie di 296 ettari.