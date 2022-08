Case per le vacanze, gli italiani scelgono il litorale di Scauri

Chi vuole acquistare una casa per le vacanze al mare sceglie soprattutto il litorale della provincia di Latina con tre località che si collocano al top della classifica nazionale: si tratta di Scauri, Serapo e Gianola.

E’ quanto emerge da una ricerca effettuata tra gli utenti di Subito - la piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile in Italia che conta 13 milioni di utenti unici mensili – che ha preso in esame le oltre 9 milioni e mezzo di ricerche effettuate su scala nazionale nel periodo compreso tra maggio e luglio 2022.

Nella categoria case vacanze dunque Lazio, Puglia e Campania si contendono il primo posto della classifica delle destinazioni cercate per questa stagione estiva e il Lazio in particolare posiziona ben quattro località in top 10 su scala nazionale delle quali due sul podio.

E al primo posto c’è Scauri, località del sud pontino a Minturno che si aggiudica il palma res di questa classifica. Al settimo e ottavo posto troviamo invece la spiaggia di Serapo nel comune di Gaeta e l’oasi naturale di Gianola nel territorio del comune di Formia.

Il mare del litorale pontino, in particolare quello del sud della provincia, si conferma tra le mete preferite degli italiani e non soltanto per una vacanza occasionale ma per l’acquisto di una seconda abitazione dove trascorrere le proprie ferie.