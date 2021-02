Giornalismo pontino in lutto, è morto Gianfranco Compagno. Lottava contro il Covid

Lutto nel mondo del giornalismo pontino: ci ha lasciati il collega Gianfranco Compagno. All’età di 70 anni si è spento questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti dopo aver combattuto contro il coronavirus. Estremamente attivo, puntuale e attento alla realtà locale, non solo a quella di Aprilia, era sempre presente alle conferenze stampa, con il suo immancabile papillon che lo caratterizzava. A contraddistinguerlo erano poi la sua eleganza e la sua professionalità.

Il triste annuncio questa mattina, anche attraverso un commosso post su Facebook, da parte dei suoi colleghi de “Il Giornale del Lazio” con cui ha collaborato. “Questa mattina GIANFRANCO COMPAGNO ci ha lasciati. Ha perso la battaglia contro il Covid-19, dopo aver lottato con tutte le sue forze. Gianfranco non era solo un collega, un collaboratore.... Era un amico. È stato un Maestro per tutti noi giornalisti. Le sue battaglie hanno fatto scuola così come i suoi "allievi" riempiono le testate di tutti gli organi di informazione locale. Ci stringiamo al dolore della famiglia. Aprilia perde un pilastro portante di cultura, professionalità e valore”.

Cordoglio per la morte di Gianfranco Compagno, “decano dei giornalisti apriliani, memoria storica della nostra Città, maestro per decine di professionisti che oggi raccontano la vita di Aprilia sulle principali testate locali”, è stato espresso anche dal sindaco di Aprilia, Antonio Terra. “Gianfranco è stato penna graffiante e talvolta anche provocatoria, ha saputo offrire sempre uno sguardo inconsueto sui fatti e sui fenomeni che hanno accompagnato la storia della nostra Città, scavando in profondità anche quando il compito non era facile né comodo - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook -. Di lui ricordo la comune militanza socialista, di cui andava fiero e che ha interpretato sempre con quell’autonomia di giudizio che lo ha caratterizzato. Con lui, la Città oggi saluta una parte importante della sua storia”.

Dalla redazione di LatinaToday profonde condoglianze alla famiglia.