La “Motobefana della Solidarietà” regala un sorriso agli ospiti della casa famiglia Serena

E’ stata un successo anche l’edizione 2023 della “Motobefana della Solidarietà”, un’iniziativa che ogni anno viene promossa dall’associazione di promozione sociale “I Patitori” che quest’anno ha ricevuto anche il patrocinio dei Comuni di Latina e di Maenza.

Un appuntamento ormai tradizionale del giorno dell’Epifania che per questa 21esima edizione ha fatto tappa proprio a Maenza per sostenere i giovani ospiti della casa famiglia Serena. “Un appuntamento fortemente voluto dal sindaco del paese, Claudio Sperduti” hanno spiegato dall’associazione che ricorda come questa iniziativa è nata proprio per essere una giornata di festa dedicata ai bambini in cui la befana arriverà in moto, con l’immancabile piatto di polenta e salsicce dei Polentari di Doganella.

E un corteo lungo 2 chilometri con oltre 500 moto è partito ieri mattina, 6 gennaio, da piazza della Libertà a Latina alla volta della casa famiglia Serena di Maenza, per portare doni (e donazioni) da parte della Befana ai piccoli ospiti, regalando loro un sorriso.

L’iniziativa della Motobefana dellaSolidarietà” è nata nel 2003 dalla volontà dell’associazione “I Patitori”, costituita da motociclisti di tutta Italia, per i bimbi terremotati di Ururi, paesino vicino a San Giuliano, tristemente noto per le conseguenze del crollo dell’istituto comprensivo. Da allora ogni anno l’iniziativa si ripete individuando di volta in volta diverse strutture sociali nelle quali portare tutto ciò che serve (dai mobili ai materassi agli elettrodomestici, tutto rigorosamente nuovo). La festa prevede anche il tradizionale pranzo insieme, compito che spetta agli amici del gruppo “Polentari di Doganella di Ninfa”.