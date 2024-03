Muro pericolante lungo la strada: al via i lavori

Al via oggi i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del muro pericolante di via Porta Agrippina a Cisterna. A darne notizia è stata l’amministrazione che ha annunciato un intervento del costo complessivo di 145mila euro finanziato interamente con fondi comunali e che prevede l’utilizzo di gabbioni metallici con riempimento in elementi in pietra.

“In particolare - spiega i Comune - verrà demolito il muro pericolante, effettuato lo scavo per la realizzazione della scarpata, posizionato un massetto di fondazione in calcestruzzo. Dopodiché verrà effettuata la posa in opera di gabbioni metallici con riempimento a mano con pietrame caratterizzato, e utilizzato un prodotto geotessile per limitare le infiltrazioni di terreno, oltre che la realizzazione di un sistema di drenaggio a ridosso del muro per consentire lo smaltimento delle acque. A ciò si aggiungono le opere complementari, tra cui la posa in opera della cunetta stradale a ridosso del muro per lo smaltimento delle acque piovane, il rifacimento di una scarpata con manto erboso, la scarificazione dello strato di usura stradale, il rifacimento dello strato di usura e della segnaletica orizzontale e strisce pedonali”.

Per garantire un regolare e sicuro svolgimento dei lavori, e per la tutela della pubblica incolumità, il Comando di polizia locale di Cisterna ha disposto un’apposita regolamentazione straordinaria del traffico che prevede la chiusura di via Porta Agrippina, nel tratto prospiciente il cantiere, nelle giornate che vanno dal 21 al 29 marzo nella fascia oraria compresa tra le 7 le 18, e la circolazione a senso unico alternato dalle ore 18 alle 7 del mattino seguente. Dopo il 29 marzo, salvo imprevisti, è prevista la riapertura della viabilità, con senso unico alternato. E stata anche chiusa al transito, escluso quello locale, anche via De Gasperi dal 21 al 29 marzo e comunque fino al protrarsi dei lavori; infine è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Basi dall’area di sosta e adiacente a via Einaudi.

“Finalmente, dopo anni, viene ripristina la sicurezza di via porta Agrippina e del terrapieno e muro di sostegno lesionato dall’usura del tempo, nonché un’azione di decoro urbano” hanno commentato il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli.