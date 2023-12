Per Natale la visita dell’assessore Nasso ai rom di Al Karama e ai senzatetto nei dormitori

Una serata di solidarietà e condivisione in vista delle festività natalizie: questo l’obiettivo dell’iniziava voluta dall’assessore Servizi Sociali del Comune di Latina, Michele Nasso, a cui hanno partecipato anche una folta rappresentanza della maggioranza, diversi esponenti delle opposizioni e della società civile.

Due gli appuntamenti nella serata di sabato 23 dicembre: il primo è stato la visita ai rom di Al Karama ancora per qualche giorno ospiti della Ex Rossi Sud per il brindisi natalizio e la consegna di panettoni e doni per i più piccoli. “E’ stata l’occasione - ha spiegato Nasso – per dare una buona notizia a queste famiglie. La Regione Lazio, e per questo ci tengo a ringraziare l'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, ha stanziato i fondi per la bonifica del vecchio campo di Al Karama andato a fuoco e i lavori partiranno già nei prossimi giorni. Subito dopo saremo in grado di installare i moduli prefabbricati già in possesso del Comune di Latina per ospitare queste famiglie. Una soluzione che noi auspichiamo comunque sia provvisoria, arrivando nel medio periodo a una reale integrazione di questa comunità, che si può realizzare solo ed esclusivamente se queste donne e uomini smettono di essere confinati in un’area a sé stante”.

Il secondo appuntamento si è svolto invece presso la tensostruttura di piazzale Prampolini, installata per far fronte all’emergenza freddo. Qui al brindisi natalizio si sono uniti anche gli ospiti del dormitorio stabile di via Aspromonte, per prendere parte ad alcune ore in cui si è respirato un clima di festa e serenità. “Il Natale per molti di noi rappresenta un momento di relax, di gioia da passare con gli affetti più cari. Per alcuni nostri concittadini può invece coincidere con l’acuirsi di una condizione di sofferenza. Siamo però tutti parte della stessa comunità e la regola base di una comunità è quella di sostenersi a vicenda. Quello di oggi - ha concluso poi l'assessore Nasso - è stato un piccolo gesto che però mi sono sentito di fare, in prima persona, coinvolgendo tutti gli amministratori al di là della forza politica di appartenenza. Siamo fortunati ad avere ciò che abbiamo ma il vero arricchimento, e lo sto capendo ogni giorno di più da quando ho ricevuto questo incarico, sta nel riuscire a migliorare la condizione di chi si sta vicino e per un motivo o per un altro sta soffrendo”.