Un Natale più felice per gli amici a 4 zampe: le iniziative a Latina e Terracina

Un Natale più felice per gli amici a 4 zampe: questo l’obiettivo di due diverse iniziative che in vista delle ormai sempre più imminenti festività sono state organizzate a Latina e Terracina. Anche in questo periodo infatti non mancano notizie di maltrattamenti sugli animali, gesti disumani e cattiverie gratuite verso quelli che sono esseri indifesi.

“Dona una Pappa a Natale”

È partita proprio in questi giorni nel capoluogo una raccolta di mangimi per i cani e i gatti del canile della Chiesuola: i volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina invitano a compiere un piccolo gesto di solidarietà, un modo per prendersi cura degli animali meno fortunati donandogli un momento di gioia a Natale.Tutti coloro che vogliono contribuire alla raccolta, possono farlo con un piccolo e semplice gesto: “Dona una Pappa a Natale”. Per partecipare alla raccolta, è sufficiente recarsi direttamente in canile nei prossimi giorni (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il lunedì e il venerdì fino alle 17) e lasciare il dono: croccantini, scatolette, umido per cani e gatti. E proprio in occasione delle festività l’Associazione Amici del Cane ha voluto ringraziare “quanti si adoperano con passione e non senza sacrifici per il benessere degli animali” e, augurando a tutti un felice Natale e un sereno anno nuovo invita i cittadini a visitare la pagina Facebook del canile per ricevere una pioggia di gioia ammirando le cartoline natalizie dagli adottati, le foto dei fortunati che sono riusciti a uscire dal canile e ora vivono felici con le loro famiglie.

“A Natale regala una famiglia a un amico a 4 zampe del canile”

“A Natale regala una famiglia a un amico a 4 zampe del canile”: è invece questo il titolo dell'iniziativa del Comune di Terracina per promuovere le adozioni degli ospiti del canile comunale. Per questo è a disposizione un’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale che presenta tutti gli amici a quattro zampe in cerca di famiglia, e che viene quotidianamente aggiornata: https://comune.terracina.lt.it/menu/2298235/canile-comunale-terracina. “Un’opportunità in più per conoscerli - commentano dall’amministrazione -, insieme a quella di visitare la struttura di via delle Industrie. E la gestione del canile, con il bando alle battute finali, sarà proprio all'insegna della promozione delle adozioni, della sensibilizzazione dei cittadini e della collaborazione con le associazioni animaliste”.

“Vogliamo assicurare la miglior permanenza possibile agli ospiti della nostra struttura, curando la loro salute e? la loro alimentazione, e per questo il nostro impegno continuerà con la garanzia di maggiori controlli - ha dichiarato l'assessora alla Tutela degli animali Sara Norcia -. Ma il nostro obiettivo è fare in modo che il canile sia solo un posto di passaggio, ecco perché vogliamo promuovere ogni iniziativa possibile per favorire le adozioni. Come questa sezione dedicata per la prima volta nel sito del Comune di Terracina che invito tutti a visitare, per regalare finalmente una famiglia ai tanti amici a 4 zampe”. “Una sezione del nostro sito dedicata agli ospiti del canile di via delle Industrie è un ulteriore segnale della nostra attenzione e del nostro impegno per gli amici a 4 zampe, e ringrazio i nostri uffici per il lavoro - ha poi aggiunto il sindaco Francesco Giannetti -. Vogliamo garantire loro le migliori cure possibili, ma il nostro auspicio resta sempre quello di attivare ogni iniziativa per portarli finalmente in una famiglia tutta per loro”.