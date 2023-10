Ognissanti e commemorazione dei Defunti, messa al cimitero e modifiche alla circolazione

Anche Latina si prepara a celebrare il Giorno di tutti i Santi e il Giorno della Commemorazione dei Defunti; il gestore del cimitero comunale ha disposto orari di apertura dedicati, prevedendo per mercoledì 1 novembre alle 15 la celebrazione della messa solenne officiata dal vescovo Mariano Crociata e da tutti i parroci della città, con circa 300 posti a sedere per i fedeli. Sarà possibile fare visita ai propri cari dalle 9 alle 17.

Alle 10.30 sempre del primo novembre, inoltre, il trombettista dei bersaglieri suonerà il silenzio, in onore dei bersaglieri defunti, presso il monumento dei caduti del cimitero. All’interno del camposanto saranno poi attivati due “punti informazione” per agevolare l’utenza nella ricerca dei propri defunti nonché il servizio “assistenza ai visitatori” con personale riconoscibile da un’apposita pettorina con il compito di fornire informazioni, aiutare le persone anziane nelle operazioni di cambio dei fiori o accompagnare alle rispettive sepolture coloro che non riescono a individuarle.

Come cambia la circolazione

In occasione delle due giornate è prevista anche una variazione al traffico. Con un’apposita ordinanza, che avrà valore fino alle 17.30 del 3 novembre, il Comune ha infatti disposto modifiche alla circolazione e alla sosta nella zona del cimitero.

Si prevede il senso unico, per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze: viale della Rimembranza, tratto e percorrenza uscita strada privata-viale Kennedy; viale della Rimembranza, tratto e percorrenza uscita strada parallela-cimitero; strada provvisoria su area privata, percorrenza cimitero – viale Kennedy; strada parallela a viale della Rimembranza, percorrenza viale Kennedy-cimitero. E’ previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, in viale della Rimembranza, ambo i lati; strada provvisoria su area privata, ambo i lati; strada parallela a viale della Rimembranza, ambo i lati; parte del piazzale antistante il vecchio cimitero, esclusi gli autorizzati, i mezzi di soccorso, le forze di pubblica sicurezza, i veicoli dei portatori di handicap, i veicoli del Comando di polizia locale, esercenti ambulanti autorizzati e veicoli addetti al carico/scarico merci. Stabilito anche il doppio senso di circolazione, per tutti i veicoli, su via Helsinky (tratto I) e il divieto di circolazione su via Helsinky (tratto II) oltre alla chiusura dello spartitraffico, per tutti i veicoli, su viale Kennedy in corrispondenza dell’incrocio con viale della Rimembranza.