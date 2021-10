Poste Italiane: le pensioni di novembre in pagamento dal 25 ottobre in provincia di Latina

Nel mese di novembre le pensioni verranno accreditate a partire da lunedì 25 ottobre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. A darne notizia Poste Italiane che fa sapere anche che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 75 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Il calendario dei pagamenti

“In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti”, ricorda l’azienda, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica organizzata per cognomi:

- dalla A alla B lunedì 25 ottobre

- dalla C alla D martedì 26 ottobre

- dalla E alla K mercoledì 27 ottobre

- dalla L alla O giovedì 28 ottobre

- dalla P alla R venerdì 29 ottobre

- dalla S alla Z sabato mattina 30 ottobre.

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

- dalla A alla D il primo giorno

- dalla E alla O il secondo giorno

- dalla P alla Z il terzo giorno

Per gli uffici postali aperti 2 giorni

- dalla A alla K il primo giorno

- dalla L alla Z il secondo giorno.

Le modalità di pagamento anticipato delle pensioni, ricorda ancora Poste Italiane, “hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. È necessario indossare la mascherina protettiva, entrare nell’Ufficio Postale solo all’uscita del cliente precedente e tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno sia nelle sale aperte al pubblico”.

Le altre modalità di pagamento

Come ogni mese, poi, i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio.

Poste Italiane ricorda infine che in 32 uffici postali della provincia di Latina è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. “Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi”. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.