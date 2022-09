A Latina e Cisterna si corre la Pigiama Run a sostegno dei bambini che lottano contro il tumore

Doppio appuntamento quest’anno nella provincia pontina con la Pigiama Run, l’iniziativa benefica organizzata dalla Lilt in favore dei bambini malati di tumore che trascorrono le loro giornate in pigiama.

La manifestazione si svolge a Latina e Cisterna dalle 18 in contemporanea con altre 16 città in tutta Italia. La Pigiama Run è nata infatti nel 2019 per iniziativa della Lilt Milano Monza Brianza, e avviene da sempre nel mese di settembre, che in tutto il mondo è dedicato al Gold Ribbon, ovvero al sostegno di chi lotta contro i tumori pediatrici.

A Latina l’appuntamento è presso il Parco San Marco (dal lato di via Aprilia) alle 18 per chi deve ritirare il pacco gara con pettorale presso il Village, per partire poi tutti insieme, in contemporanea con le altre 16 Lilt di tutta Italia, alle 18.30. Il percorso prevede un giro all'interno del parco seguito da un workout di Vincenzo Cerbone dopodichè chi vorrà potrà proseguire la corsa fino al tramonto. Sono invitati a partecipare anche i più piccoli a cui penseranno i ragazzi di Lilt Giocare in Corsia Latina, che animeranno anche il percorso per i più grandi. Le iscrizioni sono ancora aperte presso la sede Lilt Latina in via Guido Reni 9, dalle 9 alle 12.30 per assicurarsi il proprio pettorale con pacco gara ricco di gadgets!

Ma come detto quest’anno in provincia la Pigiama Run quest'anno raddoppia. A Cisterna si parte sempre alle 18:30 da piazza Ugo la Malfa, nel quartiere San Valentino, dove si tiene il mercato settimanale, percorrendo un tragitto di 2 chilometri e mezzo per raggiungere Palazzo Caetani, in piazza XIX Marzo. “Ovunque sarai, quello che ti chiediamo è di partecipare alla Pigiama Run, rigorosamente in pigiama, scegliendo in totale libertà come personalizzare il tuo outfit, per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato – affermano gli organizzatori della Pigiama Run –. Una corsa per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni sosterremo infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie, grazie alla rete Lilt”.

Per partecipare occorre iscriversi contattando i numeri 0773.694124 – 342.1616891- 328.3778115 oppure scrivere all’indirizzo email: latina.lilt@gmail.com o anche dal sito https://www.pigiamarun.it”.