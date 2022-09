Plasmon dona un parco giochi a Latina: in piazza Paolo VI l’inaugurazione dell’area verde

Sarà tagliato mercoledì 28 settembre il nastro del nuovo parco giochi donato da Plasmon alla città di Latina: l’area aperta a tutti si trova in piazza Paolo VI ed è stata realizzata in collaborazione con il Comune del capoluogo.

L’iniziativa, con cui Plasmon radica ulteriormente il suo impegno di vicinanza alle famiglie e alle comunità locali, arriva in occasione dell’anniversario dei 120 anni dalla nascita della storica azienda; il parco è uno spazio nuovo dove grandi e piccini potranno giocare e imparare divertendosi per crescere insieme. L’inaugurazione è in programma alle 11.30 di mercoledì 28 settembre alla presenza del sindaco di Latina, Damiano Coletta mentre nel pomeriggio, dalle 15.30, è previsto un grande evento aperto a tutta la cittadinanza.

Tantissime le attività previste in occasione della giornata di apertura del parco: giochi, attività ludiche e d’intrattenimento dedicate ai più piccoli, e un’immancabile merenda Plasmon da gustare tutti insieme in un fantastico pic-nic. Infine, una divertentissima baby-dance condotta dalla nuova mascotte Plasmon Trotto il Tigrotto: il piccolo esploratore protagonista dei nuovi prodotti Plasmon, che porta i più piccoli alla scoperta di nuovi gusti e consistenze, ma anche di tante avventure.