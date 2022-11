Volontari e cittadini si prendono cura della città: nuova iniziativa “plastic free” a Latina

Proseguono le iniziative organizzate nel territorio da Plastic Free di Latina, l’associazione di volontariato che ha come obbiettivo quelo di liberare il mondo dall’inquinamento da plastica. Il prossimo appuntamento per ripulire l'ambiente dalla plastica e non solo è in programma per domenica 4 dicembre, nell’ambito della Giornata del Suolo - che si celebra il giorno successivo -, a Latina Scalo, organizzato dalla referente locale dell’associazione Sara Letizia Amendolara.

L’iniziativa si concretizzerà in una camminata di circa 500 metri lungo via del Papavero, dalla fine del viale fino all'incrocio con via Pietro Verri; il tratto verrà ripulito dai rifiuti dai volontari con la collaborazione dei cittadini: “Porta con te dei guanti, meglio se da giardinaggio. Se la possiedi, puoi portare anche una pinza raccogli oggetti, per facilitarti il lavoro. Al resto ci pensiamo noi” è il messaggio e l’invito che i volontari di Plastic Free di Latina rivolgono a quanti vogliono partecipate.

L’appuntamento è per le 10 di domenica 4 dicembre in via del Papavero a Latina Scalo.