La fortuna fa visita a Pomezia: vinti quasi 24mila euro grazie ad una giocata al Lotto

La fortuna continua a sorridere al Lazio: una vincita è stata centrata ieri, martedì 1 marzo, a Pomezia nell’ultima estrazione del Lotto.

Proprio Pomezia infatti, come riferisce l'agenzia Agimeg, con Taormina, in provincia di Messina, sono state le protagoniste delle due vincite più alte del concorso, pari a 23.750 euro per effetto di due terni giocati rispettivamente sulla ruota di Roma (34 67 72) e su quella di Palermo (2 5 78), in entrambi i casi con una giocata complessiva di 10 euro. Ad Itri, invece, un giocatore ha portato a casa 7mila euro.

E Roma è andata invece a segno con la vincita più alta ottenuta con il 10eLotto, pari a 20mila euro per effetto di un "nove" su un'estrazione frequente realizzato mettendo in gioco dieci numeri, a fronte di una giocata di 4 euro. Sempre nella Capitale, come fanno sa pere da Agipronews, è stato centrato anche un 5 al Superenalotto del valore di 42.218,66 euro.