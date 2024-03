Lavori al cavalcavia: chiuso un tratto della Pontina

Lavori sulla Pontina e nuovi cantieri. Lo comunica Anas, che annuncia una limitazione del transito lungo l'arteria stradale in direzione Terracina. Nella nota di Anas si legge che, per consentire alla società Astral spa di eseguire i lavori di manutenzione programmata del cavalcavia situato all'altezza del chilometro 19,395 della Pontina, si rende necessario imporre una limitazione in corrispondenza dell'area di cantiere tra i chilometro 18 e il 19,500.

Per installare l’area di cantiere si renderà necessario interdire la Pontina in orario notturno, a partire dalle 22 del 3 aprile alle 6 del 4 aprile in direzione Terracina. Il traffico sarà deviato su una viabilità comunale. Il transito, per tutta la durata dei lavori, sarà garantito sulla sola corsia di sorpasso, mentre sarà interdetto, nell’area interessata dal cantiere, per i mezzi di larghezza superiore ai 3 metri.

Le attività saranno ultimate entro il prossimo 23 aprile.