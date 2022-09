Ponza: dopo 5 anni sull’isola riapre la scuola di Santa Maria. Taglio del nastro del sindaco

Il nuovo anno scolastico si è aperto con una bella notizia sull’isola di Ponza: dopo cinque anni il 12 settembre è stata riaperta la scuola di Santa Maria.

Un intervento, quello della sistemazione dell’istituto, che è iniziato nel 2017 grazie ad un finanziamento ottenuto dall'attuale sindaco Francesco Ambrosino, all'epoca assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio; la scuola è stata poi chiusa per i lavori dal 2018 e, finalmente, il cerchio è stato chiuso con una splendida inaugurazione della rinnovata struttura.

La cerimonia, a cui hanno partecipato il primo cittadino e alcuni componenti dell'Amministrazione comunale, i sacerdoti dell'isola e la vicepreside Costanzo, è iniziata con il coro dei bambini che hanno cantato l'Inno d'Italia; il sindaco ha poi tagliato il nastro rosso e aperto ufficialmente la scuola. “E’ per me oggi una grande soddisfazione riaprire questa scuola, alla quale sono particolarmente legato” ha spiegato Ambrosino nel suo breve discorso di augurio di buon inizio anno. “Non c’è stata Amministrazione in questi anni che non ha fatto squadra nel lavorare insieme per la riapertura, è stato un esempio virtuoso; vorrei fare un ultimo ringraziamento alla dedizione del consigliere D’Amico, all’impegno degli operai comunali e di tutte le ditte che hanno lavorato per permettere l'apertura del plesso di Santa Maria in tempo per l'inizio dell'anno scolastico”.

La vicepreside, a nome della dirigente scolastica reggente, la professoressa Rosalba Rosaria Bianchi, ha concluso la cerimonia con i ringraziamenti all'Amministrazione comunale e al sindaco a cui ha fatto dono della maglietta con il logo della scuola, la stessa che indossano i bambini. Poi la conclusione con un piccolo buffet e l’omaggio ai bambini di una borraccia ecologica con lo stemma del Comune di Ponza da parte del sindaco.