Arriva a Ponza una flotta di auto elettriche messe a disposizione da Citroen

Arrivano anche sull'isola di Ponza i veicoli elettrici di Citroen, dopo La Maddalena e Carloforte. L'accordo è stato ufficializzato nei giorni scorsi in una presentazione ufficiale voluta dal sindaco Francesco Ambrosino, alla presenza delle autorità locali e di Marco Antonini, managing director di Citroen Italia. In quell'occasione è avenuta la consegna delle auto elettriche che gireranno sull'isola.

Il sindaco, a nome di tutta l’amministrazione, ha voluto ringraziare Citroën e il gruppo Jolly Automobili di Ceccano per aver scelto l’isola di Ponza per questa iniziativa, che punta a sensiblizzare la popolazione e a diffondere la cultura del rispetto ambientale e della mobilità sostenibile. "Un importante ringraziamento - si legge in una nota del Comune - ad Annalisa Radice, H&A Motivation Sales Manager Global Events Production &Management, per aver curato nei minimi dettagli un evento così importante per Ponza".

Nel dettaglio, l'azienda del gruppo Jolly Automobili ha messo a disposizione una flotta di veicoli elettrici composta da 4 Citroen Ami 100% electric e dalla nuova Citroën Ë-C4 X elettrica. Tutti i veicoli sono in comodato d'uso gratuito.