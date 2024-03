Gianluca, il lavoro alle Poste e la nuova vita da papà di Edoardo

Nel giorno della festa del papà, Poste Italiane celebra questa importante ricorrenza attraverso la testimonianza diretta di uno dei neo papà dipendenti dell’azienda in provincia di Latina che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure previste nell’ambito delle politiche della famiglia, in particolare in materia di tutela e sostegno della genitorialità.

Gianluca De Rose, 28 anni, papà di Edoardo nato il 9 dicembre del 2023, laurea magistrale in Management delle Imprese e un Master in Digital Business Management, è in Poste Italiane da gennaio 2022 con il ruolo specialista consulente presso la filiale di piazza dei Bonificatori.

Prima di entrare in Poste Italiane ha lavorato presso una multinazionale americana nel settore del food, nelle risorse umane. “Ho usufruito del congedo di paternità – commenta Gianluca – nel periodo successivo alla nascita di Edoardo fondamentalmente per dare assistenza a mia moglie Federica e soprattutto perché volevo godermi appieno questa prima esperienza da neo papà. La nascita di un figlio è un’esperienza unica e voglio viverla cercando di essere presente il più possibile per dare supporto a Federica ma soprattutto per seguire in tutte le fasi il percorso di vita di Edoardo. La figura paterna ritengo sia oramai da considerare evitando di fare ricorso agli stereotipi e, non solo nel mondo del lavoro, il coinvolgimento degli uomini sul tema della genitorialità è oramai molto diffuso e riconosciuto anche a livello culturale e legislativo”.

Poste Italiane, spiegano dall’azienda, “continua a essere impegnata nella promozione di attività che puntano al miglioramento del benessere dei suoi dipendenti in ogni fase della loro vita implementando anno dopo anno il sistema di welfare aziendale. La grande attenzione riservata ai dipendenti è stata confermata anche dalla certificazione ‘Top Employers’ ottenuta per il quinto anno consecutivo dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione al welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

Con l’obiettivo di migliorare costantemente la vita professionale dei propri dipendenti - conclude l’azienda - Poste Italiane ha pensato per le neomamme e per i neopapà, anche un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze e le qualità acquisite durante l’esperienza genitoriale.