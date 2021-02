Poste Italiane: dal 15 febbraio torna il consueto orario in 7 uffici della provincia di Latina

Tornano i consueti orari di apertura al pubblico di altri 7 uffici postali della provincia di Latina. La comunicazione da parte di Poste Italiane che continua il programma di ripristino delle consuete giornate di apertura pre-Covid.

A partire da lunedì 15 febbraio, infatti, gli uffici postali di Borgo Flora, Abbazia Di Fossanova, Monticchio, Doganella Di Ninfa, Colli Di Suso, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato, tornano ad essere operativi su sei giorni, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12:35. Anche l’ufficio postale di Terracina 1 in viale Europa ripristina il consueto orario e sarà operativo anche durante le ore pomeridiane fino alle 19.05. Ritorno agli orari pre-covid anche per la sede di La Fiora che sarà disponibile oltre al lunedì, anche nelle giornate di mercoledì e di venerdì con orario dalle ore 8.20 alle ore 13.45.

“Poste Italiane – ha dichiarato il responsabile provinciale Giacinto Giancaspro – ha seguito costantemente l’evoluzione dell'emergenza sanitaria con il duplice obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini e del personale nonchè di garantire la continuità di un servizio essenziale per la vita del Paese. Ad oggi, su tutto il territorio provinciale sono aperti 86 uffici postali su 87 complessivi e sono inoltre operativi tutti i 76 ATM Postamat. Questi ultimi, disponibili 24 ore no stop, sono stati particolarmente utilizzati dai cittadini durante questo difficile periodo perché consentono di effettuare numerose operazioni di “sportello” senza recarsi all’interno degli uffici postali. Oltre al prelievo automatico di denaro contante, infatti, è possibile pagare le principali utenze, i bollettini di conto corrente postale, effettuare interrogazioni del saldo, ottenere liste movimenti, ricariche carte Postepay e telefoni cellulari”.

Oltre all’ufficio postale di Terracina 1 in viale Europa, è utile ricordare che nella provincia di Latina sono aperti con orario continuato fino alle 19.05 anche le sedi di Latina Centro (piazzale Bonificatori), Latina 2 (via Enrico Toti 16), Latina Stazione, Aprilia Centro (largo Marconi Guglielmo 39), Aprilia 1 (via Lussemburgo 3), Castellonorato, Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Scauri, Sezze e Terracina (via Roma 31).

Poste Italiane coglie l’occasione per ribadire l’invito ai cittadini ad “entrare negli uffici postali avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico”.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono reperibili sul sito www.poste.it.