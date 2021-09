Poste Italiane: al rientro dalla ferie ritiro veloce di pacchi e raccomandate con App e WhatsApp

Il servizio è attivo in tutti in 7 uffici postali di Latina e in altri 26 della provincia. Come fare

Anche per tutti i cittadini di Latina e della provincia pontina che al rientro delle vacanze dovessero trovare in cassetta l’avviso per il ritiro di corrispondenza a firma (raccomandate e assicurate) o di un pacco in giacenza per assenza del destinatario presso un ufficio postale della città, è possibile prenotare l’appuntamento a sportello tramite l’App Ufficio Postale o con WhatsApp.

A darne comunicazione Poste Italiane la quale spiega anche che i sistemi di prenotazione del turno da remoto, che consentono l’accesso anche ad altre operazioni tra cui la richiesta dello SPID, sono disponibili in tutti i 7 uffici postali della città, Latina Centro (Piazzale Dei Bonificatori 8), Latina 1 (Via Veio 26), Latina 2 (Via Enrico Toti 16), Latina 3 (Via Degli Elleni 28), Latina 4 (Via Priverno 42), Latina 6 (Largo Marcantonio Cesti 8) e Latina Stazione (Viale Della Stazione 166), e in altri 26 uffici postali della provincia (vedi elenco in basso).

“Per prenotare l’operazione con l’App Ufficio Postale, è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc, selezionare il giorno corrente o quello successivo e scegliere l’orario preferito per svolgere l’operazione. L’applicazione permette di individuare su una mappa interattiva gli uffici postali più vicini, verificarne gli orari di apertura e prenotare il proprio turno ottenendo un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in ufficio postale, dove un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è invece necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. A quel punto basterà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Accettato l’appuntamento, il cittadino riceverà un codice di prenotazione, da mostrare al lettore una volta arrivati in ufficio postale”.

I 33 uffici postali della provincia abilitati alla prenotazione del turno allo sportello con Whatsapp e App Ufficio Postale