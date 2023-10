Pontinia celebra la sua prima unione civile

Prima unione civile al Comune di Pontinia. E' stata celebrata domenica 15 ottobre dal sindaco Eligio Tombolillo, tra Cristiano Chianca e Pietro Bruno. Per la prima volta il primo cittadino ha presieduto una cerimonia simile e l’aula ha accolto una festa del genere. Un evento che si è evolto alla presenza di decine di amici e parenti e che ha visto la partecipazione dell’assessora comunale alla Cultura, Maria Rita D’Alessio. In prima linea al Lazio Pride di Latina.

D’Alessio si è sempre battuta per la parità dei diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQI+: “Cristiano e Pietro hanno voluto consegnare un crisma ufficiale alla loro unione celebrandola nel luogo più importante e rappresentativo della nostra città, ma allo stesso tempo hanno voluto inviare un messaggio a quanti non riescono a compiere un passo come il loro: occorre farsi coraggio, perché ne vale la pena e perché ci sono tutti i presupposti per una crescita culturale che rafforzi la sensibilità e la comprensione di chi ci sta attorno”.