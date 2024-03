Muore Enrico Giusti, originario di Priverno: grande studioso dell'analisi matematica

E' morto il matematico Enrico Giusti, autore di rilevanti contributi all'analisi matematica e fondatore di un'importante scuola di storia della matematica. Nato in provincia di Latina, a Priverno, il 28 ottobre 1940, il matematico è deceduto il 26 marzo a Firenze all'età di 83 anni e domani, venerdì 29 marzo, dalle 10 alle 17, si terrà la camera ardente presso la cappella del commiato Ofisa, in Viale Milton 89/91 a Firenze.

Dopo la laurea in fisica presso l'Università di Roma La Sapienza, Enrico Giusti è stato docente di analisi Matematica presso l'Ateneo di Pisa per poi trasferirsi nel 1980 all'Università di Firenze dove ha svolto la sua attività di ricerca, di insegnamento di analisi matematica e anche storia della matematica e divulgazione scientifica fino alla pensione, nel 2010.

Un messaggio di cordoglio per la scomparsa del professor Giusti arriva dalla sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia: "Sono tanto addolorata per la scomparsa e mi dispiace dover dare a tutti voi questa brutta notizia, ma il professor Giusti, che è nato e ha vissuto la sua infanzia a Priverno, anche se da tanti anni lontano, è uno di noi e quindi è doveroso che la nostra Comunità gli tributi stima e affetto. E' stato un grande studioso, fisico e matematico, di livello internazionale, stimato in tutto il mondo e amato da generazioni di studenti universitari che a Trento, a Pisa, a L'Aquila e a Firenze hanno avuto la fortuna di averlo come docente. Ha elaborato tesi e dimostrazioni matematiche, ha condotto studi di grande interesse che hanno dato vita a numerosi libri e pubblicazioni. Ha diretto il Consorzio Il Giardino di Archimede con il quale ha realizzato il primo museo per la matematica".

"Qualche anno fa, quando lo abbiamo contattato per chiedergli di riportare il Museo per la matematica a Priverno - ricorda la sindaca di Priverno - ho avuto il piacere di scoprire una persona estremamente intelligente e genorosa, concreta e senza fronzoli, che ha accolto con pazienza e dedizione il nostro desiderio, nonostante le difficoltà del passato, e anche se da lontano, attraverso Ugo Cacciotti, suo allievo prediletto, oggi direttore scientifico del Museo per la matematica di Priverno, ci ha guidato passo passo nella realizzazione di un Museo che è tornato ad essere un bene importante della nostra comunità. Aspettavamo una sua visita che, con nostro grande rammarico, purtroppo non ci sarà. Di sicuro resterà in tutti noi il ricordo di un grande uomo e tanta gratitudine per aver dato lustro alla nostra città. Sicuri di interpretare i sentimenti di tutta la nostra comunità, porgiamo le più sentite condoglianze ai suoi familiari e amici".