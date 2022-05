Territori più sicuri e meno spreco di acqua: 39 progetti in provincia per 107 milioni di euro

Un insieme di 39 progetti finanziati e finanziabili, per oltre 107 milioni di euro con l’obiettivo del miglioramento funzionale e strutturale degli impianti e della riduzione del dissesto idrogeologcio: sono stati presentati nei giorni scorsi nella sede consortile di Ponte Maggiore a Terracina dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest alla presenza del rappresentante della Regione Lazio Dott. Antonio Maietti e ai componenti il nuovo CdA.

I progetti, possibili grazie ai fondi del Pnrr e a fondi regionali, riguardano tutto il comprensorio Lazio Sud Ovest, per tre quarti in area Latina ed il resto nell’area Fondi, e si riferiscono a diversi ambiti: 7 per il dissesto idrogeologico, 10 per gli impianti idrovori, 10 per l’efficientamento energetico e 12 per l’irrigazione sia in pressione (quella eseguita attraverso gli impianti irrigui) che di soccorso (relativa all’autoapprovvigionamento da parte dell’utenza).

“Gli obiettivi del Consorzio – dichiara il Presidente Lino Conti- sono quelli di migliorare la sicurezza dei territori fortemente antropizzati, proteggendoli da piene ed eventi calamitosi e di ridurre lo spreco dell’acqua, cercando di trattenerla e di riutilizzarla per contrastare stagioni di siccità. Dobbiamo considerare, attraverso i nostri uffici tecnici, diverse soluzioni come per esempio il piano laghetti, o piano invasi, mettere in campo risorse alternative utili affinché il Consorzio sia preparato ad affrontare le sfide del cambiamento climatico in corso”.

Introdotti dal direttore generale Natalino Corbo, hanno relazionato al CdA i tecnici del Consorzio, apprezzati per il lavoro encomiabile che hanno svolto e che ha permesso all’Ente di classificarsi nelle prime posizioni delle graduatorie per progetti ammissibili e finanziabili. “In cinque anni, dal 2017 al 2022, questi ragazzi - dichiara Corbo- hanno lavorato alacremente e senza interruzioni rispettando obiettivi, scadenze e requisiti richiesti dai bandi, in concomitanza con gli aggiornamenti normativi in itinere. L’eccezionale risultato è frutto della tangibile capacità di progettazione ed esecuzione dei lavori che il personale tecnico ha palesato in questi anni grazie ad un percorso di crescita, di rinnovamento e di sacrificio.”

Si è aperta così una nuova fase per il Consorzio di bonifica che, come sottolineato dal presidente Conti, fonderà il suo prossimo agire su reputazione, partecipazione, organizzazione e concertazione. Su queste quattro vie il Consorzio proseguirà il suo compito straordinario di realizzare miglioramenti, riconversioni ed efficientamenti, da tempo necessari per la comunità e l’ambiente, che sono alla base di sicurezza e sviluppo.