Pulizia di fossi, canali e affluenti: il punto del Consorzio di Bonifica sugli interventi

Proseguono i lavori di pulizia dei canali da parte Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest che per questo fa un punto della situazione sugli interventi effettuati.

Recentemente sono stati ultimati gli interventi di trinciatura della vegetazione, di profilatura delle sponde e di riescavo dell’alveo sul fosso Quarto del Casale e sull’affluente destro del fosso Moscarello a Latina. Stesse operazioni di manutenzione hanno interessato anche il fosso Vaccareccia che attraversa i territori di Cisterna e Sermoneta.

“Queste attività – dichiara il presidente Lino Conti - sono essenziali per la difesa idraulica del territorio in quanto consentono il corretto deflusso delle acque e preservano l’ambiente circostante”.

Analoghi interventi di manutenzione sono stati eseguiti anche a Fondi, sul canale Sant’Andrea, un canale lungo circa 4 chilometri e mezzo equivalenti ad una superficie di 80.000 mq. lavorati. “Questo corso d’acqua attraversa un territorio in cui sono presenti coltivazioni in serra ed è di estrema importanza per raccogliere le acque dalla parte del comprensorio che confina con il comune di Itri. Lungo il suo tracciato sono state realizzate briglie e piccole vasche di decantazione, funzionali a far defluire in modo regolare le acque nel canale Pedemontano (collettore principale di acque Alte) e da lì direttamente nel mar Tirreno sul litorale di Fondi”.