“Riciclare è di moda”: al via la raccolta di abiti usati. L’iniziativa di Abc e La Sapienza

“Riciclare è di moda”: è questo lo slogan quest’anno della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti che prevede iniziative anche a Latina. In campo nel capoluogo scende Abc con la collaborazione della Facoltà di Ingegneria del Polo di Latina dell’Università La Sapienza di Roma, per un’iniziativa realizzata con la Società Cooperativa RAU e con il patrocinio di Rus Risorse e Rifiuti - Rete delle università per lo sviluppo sostenibile.

Il focus tematico dell’iniziativa che si svolge dal 21 al 25 novembre è il tessile circolare e sostenibile. Sarà infatti allestito uno stand espositivo con un contenitore per la raccolta degli indumenti usati all'interno del chiostro della Facoltà di Ingegneria, presso il quale un operatore ecologico Rau sarà disponibile a illustrare agli interessati le modalità e i criteri della raccolta differenziata del tessile sotto gli aspetti normativi, etici e ambientali, nonché della filiera di recupero del rifiuto.

Sarà inoltre esposto e consegnato materiale divulgativo sul tessile circolare e sostenibile e verranno distribuiti gadget ai partecipanti.