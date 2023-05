Contro l’abbandono di rifiuti: volontari Plastic Free e cittadini in campo a Fondi

Continuano le iniziative dell’associazione Plastic Free in difesa dell’ambiente. Il prossimo appuntamento è per sabato 20 maggio a Fondi. “Quella dell'abbandono di rifiuti è un'emergenza nel nostro territorio - spiegano dalla onlus -. Lo segnalano da anni le associazioni ambientaliste, ne sono a conoscenza le istituzioni, lo sanno meglio di chiunque altro i cittadini. Cittadini che sempre più spesso raccolgono l'invito di associazioni o addirittura in forma spontanea e personale si adoperano in azioni di bonifica dei siti maggiormente interessati, nel centro urbano come nelle periferie”.

E proprio con l'obiettivo di portare all'attenzione di tutti la questione e sensibilizzare sempre di più le giovani generazioni, Plastic Free ha organizzato per la mattinata di sabato 20 maggio un'azione di “clean up” in località Querce, e più precisamente tra via dell'Ape Regina e la strada Provinciale 99, in direzione Crocette, da anni una delle mete preferite dagli incivili.

L'iniziativa, coordinata dalla referente locale Tina Di Fazio, gode del patrocinio del Comune di Fondi ed è promossa in stretta collaborazione con l'Associazione Culturale "Le Querce" - Radici e Tradizioni. Ritrovo previsto per le ore 9 in piazza Biagio Di Manno, per poi spostarsi in prossimità dell'area indicata in precedenza.

La partecipazione è ovviamente gratuita ed è consigliata anche alle famiglie con bambini: "Siamo convinti che i più piccoli amino la nostra terra più di noi adulti e possano garantire un futuro migliore anche alla nostra città" dichiara la referente locale Di Fazio che invita tutte le associazioni fondane a essere presenti per condividere un'opera di volontariato ambientale così importante. "Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un pianeta domani”: questo lo slogan scelto da Plastic Free per queste iniziative.