Plastic Free e associazioni si prendono cura del quartiere, è stato ripulito da 85 chili di rifiuti

Doppia iniziativa in difesa dell’ambiente, a Latina e Pontinia, nell’ultimo fine settimana da parte di Plastic Free. Prosegue infatti l’azione dell’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, e non solo, anche nella provincia pontina.

E così domenica 24 marzo il quartiere della Q4 nel capoluogo è stato ripulito dai rifiuti. Insieme ai volontari di Plastic Free hanno collaborato anche le associazioni Natura noi, Guardie agroforestali provinciali, Danzarte, Gli alberi di Nascosa, Quartieri connessi e Lestrella pop. Partite dal parco Susetta Guerrini le 50 persone che sono scese in campo sono andate avanti poi fino al centro commerciale Lestrella raccogliendo ben 85 chili di rifiuti.

Un importante risultato che si aggiunge alla buona riuscita dell’iniziativa che il giorno prima c’è stata invece a Pontina dove, con il favore anche di un sole splendente, è stata organizzata una passeggiata ecologica a cui hanno partecipato anche numerosi bambini insieme a tantissimi adulti coinvolti da padre Nicola e dalla locale referente di Plastic Free, Daniela Lombardi. Dopo aver raccolto i rifiuti per le vie della città l’iniziativa si è spostata all’oratorio della chiesa di Sant’Anna per proseguire con l’azione di sensibilizzazione per un ambiente più pulito attarverso anche dei video realizzati dall’organizzazione.

“Si ringraziano per la riuscita di questa giornata soprattutto tutte le associazioni del luogo che sono intervenute, in particolare modo la Pro Loco di Pontinia che ha partecipato attivamente con i loro referenti, la parrocchia Sant’Anna che con padre Nicola e le catechiste hanno dimostrato molta attenzione al tema della cura dell'ambiente, gli scout Cngei che sono sempre i primi a partecipare a tutti gli eventi Plastic Free, le dirigenti scolastiche Eliana Fiume dell'istituto Verga e Marzia Mancini dell'istituto Manfredini che con poco tempo a disposizione hanno comunque comunicato e fatto divulgare tra le classi l'evento della camminata ecologica - commentano da Plastic Free -. Si ringraziano inoltre l'associazione ‘La Rete di Pontinia’ che con Silvana Improta sempre presente agli eventi Plastic free dà un valore aggiunto alla manifestazione; e un grazie alle Guardie agroforestali, al Comune di Pontinia e a Silvia Salvatori, referente provinciale Plastic Free, che ha collaborato in maniera egregia alla riuscita dell’evento”.