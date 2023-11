Via i rifiuti e i mozziconi dalle spiagge: iniziative di Plastic Free per un litorale più pulito

Proseguono le iniziative di Plastic Free nella provincia di Latina. Negli ultimi due fine settimana di novembre sono in programma tre eventi che vedranno scendere in campo i volontari dell’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Si parte domenica 19 novembre a San Felice Circeo con appuntamento alle 9.30 alla spighetta del porto. Si tratta del primo evento patrocinato dal Comune: da un primo sopralluogo sono già state notate microplastiche da raccogliere insieme anche a mozziconi di sigarette, ma le mareggiate delle ultime settimane potrebbero comunque aver restituito rifiuti che potrebbero essersi accumulati sull’arenile.

Una giornata di lavoro attende quindi i volontari di Plastic Free, come anche chi vorrà partecipare all’iniziativa in programma sempre domenica 19 novembre a Lenola con appuntamento alle 9 in località San Martino, presso il Bar "La Dolce Vita”

Nell’ultima domenica del mese, il 26 novembre, poi a Latina è in programma una nuova iniziativa di pulizia dell’arenile. L’appuntamento è alle 10 in piazzale dei Navigatori a Foceverde. L’evento, patrocinato dal Comune, ha come obiettivo quello di ripulire la spiaggia dalle plastiche e dai rifiuti in generale.