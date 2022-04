Discarica a cielo aperto a ridosso del canale, i volontari ripuliscono la zona dai rifiuti

Una bellissima iniziativa ha visto protagoniste nei gironi scorsi a Sermoneta le “formiche” di “ANT – Amore per la Nostra Terra” che si sono radunate per l’ennesimo importante evento rivolto alla cultura dell’ambiente e del territorio.

I volontari sono stati impegnati in un’azione di pulizia e raccolta dei rifiuti e ha ricevuto il plauso e i ringraziamenti anche da parte dell’Amministrazione comunale presente sul posto con il sindaco Giuseppina Giovannoli e gli assessori Bruno Bianconi e Nicola Minniti.

Il tratto che è stato “attenzionato” questa volta, sempre su segnalazione dei cittadini, era un tratto di strada a ridosso di un canale di acque reflue e pluviali, in via Dormigliosa nel Comune di Sermoneta, dove dopo il passaggio dei mezzi di sfalcio dell’erba da parte del Consorzio di Bonifica è comparsa praticamente una discarica a cielo aperto, in quanto probabilmente in quell’area, qualche incivile è solito utilizzarla come discarica. Un cittadino sermonetano, come volontario, addirittura con la propria canoa ha percorso i bordi del canale, raccogliendo la spazzatura finita in acqua. Fondamentale si è rivelata anche la collaborazione della ditta Servizi Industriali che ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti.

L’impegno è stato grande da parte di tutti e la presenza della Pubblica Amministrazione che si è fatta parte attiva ha svolto un ruolo importante e di supporto alla attività delle Formiche di “ANT” per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente che ci circonda. “Il nostro pianeta non è una pattumiera, e non possiamo pensare che il problema non ci riguarda, se non all’interno del nostro giardino”. Il presidente Alessandro Marrocco ha già annunciato che verso metà aprile le Formiche di ANT si ritroveranno ancora nella stessa zona per completare l’opera di bonifica, con il supporto e la collaborazione attiva del Comune di Sermoneta.