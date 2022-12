Libri e giocatoli per i bambini ricoverati al Goretti: il regalo di Natale del 70° Stormo

E’ stato un pomeriggio speciale quello vissuto dai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti che hanno ricevuto la visita di una rappresentanza del 70° Stormo di Latina composta da tutte le categorie del personale dell’Aeronautica Militare che ha consegnato ai bambini libri e giocattoli in vista delle festività natalizie

Il Comandante del 70° Stormo, colonnello pilota Giuseppe Bellomo, ha sottolineato come gli uomini e le donne dello Stormo in questi giorni di festa non hanno dimenticato i più deboli, i più bisognosi e in modo particolare i più piccoli pazienti ricoverati presso l’ospedale di Latina. Un’iniziativa, questa, che è stata accolta con gioia dal primario del reparto di Pediatria del nosocomio del capoluogo, il dottor Riccardo Lubrano, che ha ringraziato il personale dell’Aeronautica Militare, da sempre impegnato in momenti di solidarietà, per aver donato un sorriso ai piccoli degenti ed avergli permesso, per qualche ora, di distrarsi e vivere con gioia la magia del Natale.

Il personale del 70° Stormo ha infine consegnato dei pandori e panettoni alle famiglie dei pazienti neonati “quale segno tangibile di empatica vicinanza dell’Aeronautica Militare ai piccoli degenti e ai loro cari, nell’approssimarsi del Santo Natale”, ha sottolineato il Colonnello Bellomo.