Sorpresa per i piccoli pazienti dell’ospedale Goretti: regali dall’associazione Valore Donna

Alla vigilia dell’Epifania un’altra bella sorpresa per i piccoli pazienti dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina grazie all’associazione Valore Donna protagonista di un’altra iniziativa di solidarietà. Una delegazione dell’associazione, guidata dalla presidente Valentina Pappacena e accompagnata dal medico e consigliere comunale Maurizio Galardo, ha fatto visita al reparto di pronto soccorso pediatrico del nosocomio pontino, portando doni e regalando un sorriso ai piccoli degenti.

“In occasione delle festività natalizie abbiamo portato loro doni di ogni tipo per rendere la loro degenza meno triste. Il sorriso dei bambini è impareggiabile - ha dichiarato la presidente Pappacena -. Quando hanno scartato il proprio pacco c’è voluto poco affinché la curiosità nei loro occhi si tramutasse prima in stupore e poi in immensa felicità, quella che solo un regalo di Natale ad un bambino degente può rendere così pura e autentica. La loro emozione ci ripaga di ogni sforzo: un piccolo gesto che per un bimbo che ha trascorso le festività di Natale tra le mura di un ospedale – e non in compagnia di mamma, papà, fratelli, sorelle, nonni, zii e cugini –, può fare tutta la differenza del mondo. A volte basta poco per rendere felici le persone”.

“Questa esperienza ha reso felici tutti: dai bambini agli operatori del reparto al primario, a cui va il nostro il nostro ringraziamento. Ancora una volta, come già accaduto in passato, Associazione Valore Donna si è dimostrata in prima fila nel campo della solidarietà” ha poi aggiunto Galardo.