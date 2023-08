Dopo oltre 10 anni di buio totale a Sabaudia riapre il foyer del cinema Augustus

Torna la luce all’interno dello storico cinema Augustus di Sabaudia dopo oltre 10 anni di buio: in occasione del 90º anniversario della posa della prima pietra di Sabaudia, è stato restaurato con cura il foyer dell’Augustus che ospiterà una suggestiva mostra fotografica. L’inaugurazione è prevista il 5 agosto alle 18, in occasione dei festeggiamenti della Città.

E per l’occasione saranno presenti anche i cittadini di Sabaudia nati nel 1933 che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale della Città. Gli storici sabaudiani riceveranno dal sindaco Alberto Mosca una pergamena, con il bollo di Poste che raffigura la posa della prima pietra.

Ma le celebrazioni non si fermano qui. Per il "compleanno" di Sabaudia, è stato emesso un francobollo dedicato alla città, corredato da annullo speciale, e chi vorrà acquistare la cartolina potrà recarsi allo stand di Poste Italiane, sistemato in piazza del Comune, proprio dinanzi all’ingresso del cinema. E le sorprese continuano ancora: sempre lo stesso giorno, alle 16:45 ai piedi della Torre Civica, saranno presentati alla stampa dal soprintendente Francesco Di Mario, i lavori di riqualificazione del palazzo comunale, simboli tangibili di una Sabaudia che si rinnova con orgoglio. Per concludere in bellezza l’indimenticabile serata del 5 agosto, poi, il maestro Francesco Belli dirigerà il concerto della Latina Philharmonia e del Coro Annuntiatae Cantores che si svolgerà alle 21:30 sul sagrato della Chiesa SS. Annunziata.

“È indubbio che Sabaudia stia vivendo un momento di rinascita e di riscoperta delle sue radici culturali, grazie all'impegno e alla passione di coloro che lavorano instancabilmente per far brillare ancora una volta la luce su questa affascinante città. L'Amministrazione Mosca invita tutta la cittadinanza a partecipare”.