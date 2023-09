Emergenza rifiuti, il Comune di Cisterna avvia la raccolta straordinaria della spazzatura sulle strade

I rifiuti indifferenziati ancora invadono le vie del centro della città di Latina, con cassonetti pieni e marciapiedi ormai quasi impraticabili nelle zone non raggiunte dal servizio di raccolta porta a porta. A Cisterna invece è partita ieri, sabato 9 settembre, la raccolta straordinaria di rifiuti a terra e ai piedi dei secchioni, con l'utilizzo di un ragno meccanico.

Un'emergenza, lo ricordiamo, scoppiata in provincia a causa dell'incendio di domenica scorsa nel settore biofiltrazione dell'impianto Rida Ambiente di Aprilia. L'amministrazione comunale di Cisterna ha già riavviato la raccolta da via San Tommaso D’Aquino, via Quasimodo e vicino al Bocciodromo. Le operazioni sono riprese nella giornata di oggi da viale Tirreno, lato supermercato, nel quartiere San Valentino, e proseguiranno anche lunedì 11 settembre per ripulire altre zone della città.

Intanto nei giorni scorsi Rida, nel prolungare il blocco dei conferimenti di indifferenziato, ha comunicato alle amministrazioni comunali della provincia di Latina e di quella di Roma e alle aziende che gestiscono la raccolta un'analisi merceologica completa e aggiornata, rilasciata da laboratori accreditati, che riguarda appunto i rifiuti destinati all'impianto di Aprilia. Senza gli esiti di queste specifiche analisi, che indichino anche la provenienza dei rifiuti e la presenza eventuale di materiali pericolosi, non sarà possibile conferire la spazzatura.