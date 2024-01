La spiaggia di Sabaudia ripulita dai rifiuti: raccolti oltre 800 chili

Oltre 800 chili di rifiuti e circa 40 volontari in maglia blu in azione: sono i numeri che raccontano la prima uscita del 2024 di Pastitc Free nella provincia di Latina. L’evento c’è stato domenica 28 gennaio sulla spiaggia di Sabaudia - lato Rio Martino - e ha permesso di liberare il litorale da una quantità enorme di rifiuti che si era accumulata. L’appuntamento era nei pressi della “strada interrotta” e complice anche la bella giornata di sole è stata massiccia la partecipazione. Oltre ai 40 volontari - a cui si è unito anche il referente di Maenza dell’organizzazione Gianfranco Iagnocco - sono scesi in campo anche molte associazioni tra cui Mirability Cooperativa Sociale, Natura Noi O.d.V., Guardia Agroforestale Provinciale, associazione culturale "Polvere di Fate”, LatinAutismo, l’associazione Qua la zampa Latina e Circeo Attivo. E a loro si sono uniti anche diversi cittadini.

In totale sono stati raccolti sulla spiaggia oltre 800 chili tra rifiuti e ingombranti; rinvenuti anche diversi palloncini a elio con ancora il filo attaccato.

“Ringraziamo tutti i volontari, le associazioni presenti e il comune di Sabaudia con il suo patrocinio e autorizzazione per aver reso possibile questa impresa - ha dichiarato la referente locale di Plastic Free, Silvia Salvatori -; è stata davvero una raccolta difficile ma come a sempre siamo un esercito e insieme possiamo tutto. Abbiamo incontrato persone che passeggiavano in spiaggia che si sono unite a noi e questa è la cosa che mi piace di più. Capita ogni volta che perché gli eventi di raccolta servono anche per sensibilizzare i passanti e chi ci guarda da lontano. E anche questo ci rende orgogliosi. L’ esercito in maglia blu si allarga sempre di più a Sabaudia”.

Intanto, archiviato questo evento Plastic Free si sta organizzando anche per il prossimo appuntamento in programma questa a Latina domenica 4 febbraio grazie al lavoro delle due referenti comunali, Virginia e Elena Fiorini. L’appuntamento è alle 9:45 in spiaggia, su strada Lungomare nei pressi della Foce del Duca. E' possibile cliccare qui per iscriversi e partecipare all’evento.