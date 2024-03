Il maltempo non ferma Plastic Free, raccolti 350 chili di rifiuti sulla spiaggia

Circa 350 rifiuti raccolti: questo il bilancio dell’iniziativa, la prima, organizzata da Plastic Free a Terracina domenica 3 marzo, grazie al lavoro della nuova referente Samantha D’Andrea.

Il forte vento di ieri e le abbondanti piogge dei giorni scorsi non sembravano certo essere delle condizioni favorevoli, eppure la partecipazione è stata grande e ottima la risposta. Alla fine della giornata sono stati 46 gli iscritti e i volontari hanno sfidato il maltempo con l'obiettivo di ripulire la spiaggia dai rifiuti.

“Siamo soddisfatti per la grande partecipazione e la disponibilità della ditta di smaltimento rifiuti De Vizia che ci ha fornito molti guanti da giardinaggio e buste da distribuire ai volontari e che sono immediatamente intervenuti a ritirare i sacchi pieni” commentano da Plastic Free. Alla fine grazie a questi eroi in maglia blu sono stati rimossi dall’ambiente 350 chili di rifiuti e molti ingombranti.

“Finalmente c’è anche un gruppo PlasticFree a Terracina dopo anni di ricerca di un referente - aggiungono dall’associazione -. Ringraziamo anche il Comune per il patrocinio morale e l'autorizzazione concessa”. All’evento hanno partecipato anche molti referenti pontini da Gianfranco Iagnocco di Maenza a Nicole Pallonari di San Felice Circeo, insieme anche ad Adriano e Silvia Salvatori di Sabaudia per dare supporto al gruppo. Hanno preso parte anche i volontari di Rifiuti Zero, come associazione guidata da Filomena Compagno.