Dopo la grande azione di pulizia ecco di nuovo i rifiuti abbandonati in viale Nervi

A dieci giorni dall’azione di pulizia dell’area da parte dei volontari di Plastic Free Latina ecco di nuovo i rifiuti lungo viale Nervi. La scoperta è stata fatta nella mattinata di ieri, ma una vera sorpresa non è dal momento che la zona in questione è una di quelle in cui si verifica sempre più spesso il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel capoluogo.

Lo scorso 6 ottobre nell’ambito della campagna “Piazzole Pulite” Plastic Free aveva concentrato la sua attività proprio su viale Nervi; in poche ore partendo dall’area alle spalle della scuola Rodari i 14 volontari armati di guanti e sacchi avevano raccolto 239 chili di rifiuti insieme a un materasso, quattro sedie di plastica, una aspirapolvere e vari ingombranti.

Un ottimo risultato per l’iniziativa che, evidentemente, non è bastata perché qualche cittadino incivile ha ripreso a gettare spazzatura lungo la strada. Nella mattinata di ieri, infatti, una volontaria dell’organizzazione si è recata di nuovo in viale Nervi per ripulire l’area trovando nuovamente rifiuti abbandonati; oltre ai sacchi c’era anche immondizia sparsa ed era stato lasciato a bordo strada anche un materasso.

Nella giornata di oggi gli operatori di Abc si occuperanno di ritirare i sacchi che lei ha riempito mentre gli ispettori ambientali proseguiranno con gli accertamenti per risalire a chi ha gettato la spazzatura in strada per le eventuali sanzioni.