Si girano le scene di un film, strada provinciale chiusa per due giorni

Ancora una volta la provincia di Latina scelta come set per le riprese di un film. Questa volta si tratta della pellicola “Sentimenti oscuri” di Mike Borbone. Il progetto cinematografico è della B&B Corporation Film che ha scelto, tra le altre location, anche il sud del territorio pontino per registrare alcune delle scene del film.

Per questo la casa di produzione ha chiesto l’autorizzazione per effettuare alcuni ciak anche lungo la strada provinciale 105 che collega Itri a Sperlonga, un’arteria che costeggia le colline e che si affaccia sul mare regalando quindi degli scenari davvero suggestivi.

Le riprese sono state fissate nelle due giornate di lunedì 18 e martedì 19 marzo, e per questo è stata richiesta l’interdizione di un tratto di strada. L’autorizzazione è stata concessa dal settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Latina che ha quindi disposto, con una specifica ordinanza, la chiusura al transito veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia della strada provinciale nel ratto compreso tra il chilometro 8+600 e il chilometro 13+100, nei comuni appunto di Itri e Sperlonga nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19.

Lungo l’arteria non sarà quindi possibile transitare per i cittadini, fanno eccezione naturalmente i veicoli utilizzati per la lavorazione del film ma anche i mezzi di soccorso e quelli dei residenti della zona.