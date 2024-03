Sabaudia si candida a Capitale dell'innovazione sostenibile 2024

È partita il 18 e terminerà il prossimo 24 marzo la possibilità di votare Sabaudia tra i Comuni in lizza per l'ottava edizione di #jazzAInn 2024, Capitale dell'innovazione, con ben 19 territori candidati. La città di Sabaudia potrebbe dunque diventare il palcoscenico dell'innovazione e della sostenibilità.

Tutti potranno accedere al voto cliccando sul link https://ww.facebook.com/share/p/nu2JRSBeELHfmv78/ , valutando attrattività ed engagement dei candidati, affiancando la valutazione di una commissione responsabile. Ogni partecipante ha il potere di esprimere una sola preferenza. Questo sondaggio, che incide per il 10% nella selezione dei tre finalisti, rappresenta un'opportunità concreta per influenzare il destino della prossima edizione di Jazz'inn. Un’occasione importante per la città delle dune. L'obiettivo è quello di trasformare il territorio scelto nella Capitale dell'innovazione Sostenibile del 2024.

“Oltre a votare, rivolgo l’invito anche a condividere il sondaggio e ad avanzare suggerimenti – ha commentato il sindaco Alberto Mosca - Questo non è solo un atto di partecipazione, ma anche un modo per promuovere la cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile. L'unione di innovazione e sostenibilità offre infatti un potenziale enorme per ridurre l'impatto ambientale, creando un futuro più verde e equo per le generazioni future”.