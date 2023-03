Dacia Maraini è ufficialmente cittadina onoraria di Sabaudia

“Scrittrice, sceneggiatrice, poetessa e saggista dalle straordinarie doti umane, morali e intellettuali, particolarmente apprezzate dai più qualificati ambienti culturali e letterali, italiani ed esteri, ha notevolmente contribuito ad accrescere il livello etico e sociale, nonché l’immagine di Sabaudia, mediante saggi e narrative ispirate dall’ambiente della Città delle dune”. E' questa la motivazione che ha portato il consiglio comunale di Sabaudia a votare all'unanimità per il conferimento della cittadinanza onoraria alla scrittrice Dacia Maraini.

Da oggi dunque, 23 marzo, Marini è cittadina di Sabaudia. “Ringrazio tutti i presenti – ha commentato il sindaco nel corso dell’Assise straordinaria di questa mattina - e in particolare la dottoressa Maraini che, senza alcuna esitazione, ha voluto raccogliere il nostro invito che promana da una decisione unanime adottata dai gruppi consiliari di Sabaudia, senza alcun tipo di distinzione. Tutti hanno condiviso l’opportunità e la sensibilità di riconoscerle questo importante merito che credo sia innegabile. A Dacia Maraini - ha aggiunto - va riconosciuto un grande merito, quello di avere avuto da sempre, una grande affezione, oltre che per Sabaudia, per l’ambiente naturale della nostra Città, in particolare per le dune. È proprio sulle dune che Dacia Maraini, come lo stesso Moravia e Pasolini, ha avuto dei momenti di ‘ispirazione’ necessari per poter poi concepire testi letterari, di grande pregio. Opere riconosciute non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello internazionale”.

“Sono veramente commossa e ringrazio tutti – ha poi commentato la scrittrice Maraini dopo avere ricevuto la cittadinanza onoraria -. Nel mio cuore c’è questa piccola città, esempio di bellezza perché costruita anche con la presenza del verde. È con grande piacere che ricevo questa cittadinanza perché ribadisce l’importanza delle Istituzioni. Credo profondamente nelle istituzioni perché sono una democratica e credo che la democrazia si basi proprio sulle Istituzioni. Sono convinta che in un momento delicato e di crisi, come quello che stiamo vivendo, sia indispensabile essere uniti. Non dividersi. Capire che c’è un interesse che riguarda tutti. Mettersi a fare la guerra tra di noi è qualcosa di molto pericoloso e sbagliatissimo. Si raggiungono obiettivi quando si prende a cuore l’interesse comune. Ringrazio tutti per questa cittadinanza e la ricevo come segno di unità, proprio perché è stata votata dall’intero Consiglio. Sabaudia - ha concluso - è stata un centro di ispirazione per molti intellettuali che, purtroppo, se ne sono andati. La speranza è che nella nuova generazione ci siano giovani talenti che la Città sia capace di riconoscere e riportare a vivere questo ambiente meraviglioso”.