Salva quattro persone in mare in balìa delle onde: il sindaco di Sabaudia ringrazia la bagnina Noemi Marangon

Si chiama Noemi Marangon la giovanissima bagnina che a Sabaudia, nei giorni scorsi, è intervenuta prontamente salvando quattro bagnanti che erano in difficoltà nella zona della Bufalara. La 19enne ha effettuato tre interventi in mare nel giro di pochissimo tempo, prima aiutando un kite surfer, poi un uomo caduto in una buca e trascinato dalla corrente e infine la moglie di quest'ultimo e un altro ragazzo che aveva cercato di aiutare le persone in mare ed era a sua volta rimasto in balìa delle onde non riuscendo a tornare verso la riva.

Oggi il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha voluto ringraziare personalmente la giovane bagnina e renderle omaggio accogliendola in Comune. "Noemi Marangon, in un gesto di grande audacia e determinazione, ha dimostrato di essere all'altezza della situazione intervenendo prontamente per salvare quattro persone. La ringrazio a nome di tutta la città di Sabaudia per il suo impegno, la sua professionalitò e per il coraggio. Ha dimostrato di esser all'altezza della situazione e questo è merito non solo di Noemi ma anche del suo istruttore. Abbiamo avuto contezza che il dispositivo spiagge sicure a Sabaudia funziona bene. Proporrò Noemi per il conferimento ad una onorificenza al valore civile".

"Il Comune di Sabaudia - si legge in una nota dell'amministrazione - si unisce a tutta la cittadinanza nel congratularsi con Noemi e nel riconoscere l'importanza dell'impegno costante per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e visitatori delle nostre splendide spiagge".