Salva 5 persone in mare nel primo giorno di lavoro, un altro riconoscimento per la giovane bagnina

Un altro riconoscimento per la giovane bagnina Noemi Marangon che questa estate nel suo primo giorno di lavoro a Sabaudia ha salvato la vita a cinque persone in mare.

Nei giorni scorsi è stata ricevuta in Comune a Pontinia ricevendo una targa di ringraziamento direttamente dalle mani del sindaco Eligio Tampolillo. “Giovedì 20 luglio, durante il suo primo giorno di lavoro, la nostra giovane concittadina Noemi Marangon ha salvato 5 vite umane. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha voluto premiare il suo coraggio, rendendole omaggio in aula consiliare. Di nuovo complimenti Noemi, Pontinia è orgogliosa di te” commentano dal Comune.

L’amministrazione, si legge sulla targa, “ha il piacere di conferire un particolare ringraziamento alla concittadina Noemi Marangon per il senso civico e il coraggio dimostrato nell’agire con cuore e audacia mettendo a rischio la propria vita per salvarne altre”.

La storia di Noemi era balzata agli onori della cronaca, anche nazionale, due mesi fa. Tanti furono i complimenti per la giovane bagnina anche da parte della Guardia Costiera. Così come dell’Amministrazione di Sabaudia con il sindaco Alberto Mosca che l’aveva ricevuta in Comune per renderle omaggio e congratularsi con lei. E ora, un nuovo riconoscimento, questa volta da parte del sindaco della sua città.