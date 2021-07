Cani in spiaggia, ora è possibile: accolto il ricorso di Earth per San Felice e Gaeta

L'associazione animalista aveva presentato ricorso al Tar contro le ordinanze emesse dai due comuni. Ora si attende l'esito per Terracina

Cade il divieto di ingresso dei cani in spiaggia a San Felice Circeo e Gaeta. Una vittoria per Earth che ha presentato ricorso al Tar chiedendo l'annullamento delle ordinanze balneari emesse dai comuni delle due città pontine.

Il Tar ha infatti annullato le rispettive ordinanze comunali che vietavano appunto di portare in spiaggia i cani. Dopo Ischia, Nettuno, Latina “ora siamo in attesa di sentenza anche per Terracina - ha dichiarato Valentina Coppola, presidente di Earth - ma siamo sicuri che sarà un'altra vittoria di Earth perché è impensabile che un'amministrazione che vive di turismo invece di incentivare gli arrivi metta dei paletti e scoraggi i turisti. Ricordiamo che quasi la metà degli italiani vive con un animale domestico e i bravi amministratori ne dovrebbero tener conto".