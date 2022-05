Prevenzione tumore al seno: 50 donne dell'Andos partecipano alla Regata delle Rondini

Un successo per la “Regata delle Rondini”, la veleggiata sportiva solidale organizzata dall'Andos, “Associazione Nazionale Donne Operate al Seno” – Comitato di Latina, che si è tenuta ieri, domenica 29 maggio nelle acque di San Felice Circeo. La giornata si è aperta con il benvenuto della presidente Paola Bellardini, che ha sottolineato l’importanza di aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti dell'anticipazione diagnostica favorendo l'adesione ai programmi di screening oncologici regionali. A seguire, i saluti del comandante della guardia costiera di San Felice Antonio Caserta e del presidente del Circeo Yacht Vela Club Franco Borsò.

Alle 10, in un mare poco mosso, con un vento teso e sotto un bellissimo sole, 16 barche a vela tra i 9 e i 13 metri che hanno ospitato 50 donne dell'Andos provenienti da Latina e da città vicine (Anzio/Nettuno, Velletri, Sezze e Fondi), hanno preso il largo e concluso in poco più di un’ora il percorso di 6 miglia tracciato dal Circeo Yacht Vela Club nelle splendide acque antistanti il litorale del Circeo. Oltre alle operazioni di disormeggio e ormeggio, gli uomini della cooperativa del Porto “Circeo 1°” hanno agevolato l’imbarco e lo sbarco delle ospiti in massima sicurezza, mentre la guardia costiera ha assicurato l’assistenza in mare. A fine regata, oltre 160 persone presenti hanno partecipato all'evento dell’Accademia della Cucina Mediterranea, coordinata del presidente Franco Bruno, che ha preparato un buffet a base di pesce e verdure, vino e dolci.

Durante il momento conviviale, è stata data la parola ad alcune donne dell'associazione che hanno testimoniato quanto sia importante condividere la vita associativa e tutto il loro entusiasmo per aver partecipato ad un evento straordinario che ha regalato loro una giornata di spensieratezza e benessere. E’ stato poi il momento dei riconoscimenti, con targhe all'Accademia della Cucina Mediterranea, ritirata da Franco Bruno, al Circeo Yacht Vela Club, ritirata da Franco Borsò ed alla Cooperativa Circeo 1°, ritirata da Monia di Cosimo.