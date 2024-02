Sanità, le reazioni dopo la conferenza dei sindaci: il distretto dei Lepini unico senza pronto soccorso

I primi commenti dopo la conferenza dei sindaci sulla sanità che si è tenuta ieri, 26 febbraio, a Latina, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi, pur apprezzando le linee programmatiche del presidente sulla sanità in provincia di Latina, ha voluto rimarcare che il distretto sanitario dei Monti Lepini è l'unico della provincia in cui manca un pronto soccorso.

"Ho partecipato alla conferenza dei sindaci sulla sanità - ha dichiarato il primo cittadino di Sezze - Ho apprezzato la schiettezza con cui ha affrontato il tema, non solo sulla situazione finanziaria della Regione, ma anche sulle cose da fare. In particolare ho apprezzato la parte dell'intervento in cui parlava di voler investire sulla provincia di Latina che non deve essere più in posizione subalterna a Roma, ma protagonista nel sistema sanitario regionale. È la prima volta che un presidente di Regione partecipa a una conferenza dei sindaci, e questo è un fatto positivo perché ha dato a tutti la possibilità di confrontarsi su un tema così delicato. Nel mio intervento ho posto l'attenzione al fatto che nei distretti sanitari della provincia, già svantaggiati rispetto a quelli di Roma, quello dei Monti Lepini è l'unico senza un pronto soccorso. Un territorio, quello dei Lepini, dove l'assistenza deve essere potenziata, perché la mancanza di un pronto soccorso nel nostro distretto comporta un ulteriore congestionamento di Latina e Terracina, già in evidente difficoltà".

Un commento arriva anche dai sindacati, in particolare Cgil, Cisl e Uil che ieri hanno incontrato il governatore Rocca prima della conferenza dei sindaci. E' stata l'occasione per fare il punto delle criiticità relative proprio al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina, alle liste d'attesa e alla mancanza di una medicina territoriale e preventiva, all'impossibilità per gli anziani di accedere alle cure, alla mancanza di personale medico e infermieristico. "E’ pacifico - commenta il segretario generale della Cisl, Roberto Cecere - che dopo anni di tagli alla sanità locale, correre ai ripari non è una cosa semplice e immediata, ma queste azioni saranno il frutto di un costante e impegnativo processo di realizzazione, affinché le comunità possano usufruire di un servizio eccellente. Prendo atto che con questo incontro, il presidente Rocca ha assunto l’impegno di migliorare il servizio sanitario, attenderemo il miglioramento delle prestazioni e saremo pronti a fare la nostra parte attraverso il nostro modello di sindacato responsabile, partecipativo che risponda alla sfida della competitività e dello sviluppo. Non mancherà il nostro supporto attraverso i nostri organismi regionali, con un monitoraggio volto a ripristinare e risolvere tali disservizi e le ricadute che gli stessi potrebbero avere sulla cittadinanza, in quanto il nostro compito è tutelare la collettività pontina".

"Il momento non ha favorito un confronto approfondito sullo stato drammatico della sanità pontina a causa dei tempi contingentati - commentano invece i segretari di Cgil e Uil, Giuseppe Massafra e Luigi Garullo - ma ha comunque permesso di evidenziare con chiarezza le maggiori criticità in cui versa il sistema sanitario locale, a partire dalla insostenibile condizione dei pronto soccorso, dalla grave carenza di personale e dagli inaccettabili tempi delle liste di attesa.

Per le organizzazioni sindacali resta fondamentale che le risorse vadano innanzitutto indirizzate al potenziamento della sanità pubblica, piuttosto che orientate verso la sanità privata. Il presidente si è impegnato ad approfondire con il sindacato le problematiche specifiche del territorio, anche in sede regionale, in un successivo appuntamento di confronto".