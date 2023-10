Puliamo il mondo, in 250 all'iniziativa di Legambiente sulla spiaggia di Scauri

Più di 250 tra studenti e docenti della scuola di II grado Pietro Fedele di Scauri, a Minturno, insieme a volontari di Legambiente e a genitori, alcuni persino a bordo di quad per trasportare i sacchetti, e cittadini si sono dati appuntamento ieri, 17 ottobre, per la campagna internazionale Puliamo il Mondo, che per l'Italia cura Legambiente, sulla spiaggia di Scauri. Alle 9 il corteo colorato di giallo, con cappellini e striscioni dell'associazione ambientalista, preceduto e seguito dalla protezione civile e dalla polizia locale, ha percorso la via Appia fino in centro città con scritte e slogan che invitavano al rispetto della natura, per poi riversarsi sulla spiaggia per liberarla dai rifiuti. Ha aderito alla iniziativa anche il Parco Riviera di Ulisse con alcuni operatori che si sono intrattenuti con gli studenti in un momento formativo per illustrare le caratteristiche ambientali del territorio in collaborazione con il diologo Ambientale Francesco Militano, responsabile del settore giovanile del circolo di Legambiente sud pontino.

Presenti alla manifestazione la vice sindaca di Minturno Elisa Venturo, l'assessora alla Istruzione Rita Alicandro, il commisario e il direttore del Parco regionale Massimo Giovanchelli e Oreste Luongo e la dirigente scolastica Maria Rosaria Graziano .

"È molto importante formare le giovani generazioni per il rispetto dell'ambiente - ha dichiarato Dino Zonfrillo, presidente del circolo e di recente chiamato a far parte della direzione regionale dell'associazione ambientalista - in quanto le prossime generazioni dovranno affrontare i cambiamenti climatici frutto di scelte errate in campo energetico e scarsa attenzione per i temi ambientali di chi le ha precedute" "Il comune di Minturno è sempre al fianco delle scuole che sono l'ambiente ideale per formare le giovani generazioni alla cura e alla responsabilità verso le risorse ambientali" ha aggiunto l'assessora Rita Alicandro anche a nome dell'ammistrazione.