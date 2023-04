Sciopero dei trasporti: corse Cotral a rischio il 2 maggio

E' il programma per martedì 2 maggio, proclamato dall’organizzazione sindacale Confail Faisa, uno sciopero dei trasporti della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30. In questi orari saranno dunque a rischio anche le corse del trasporto extra urbano. L'azienda Cotral annuncia che verranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8,30 e quelle alla ripresa del servizio, a partire dalle 12,31.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet di Costral e sull’account Twitter@BusCotral.

Queste le motivazioni alla base della vertenza dell’organizzazione sindacale: rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto; sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.