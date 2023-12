Sciopero di 24 ore, treni cancellati o in ritardo: venerdì nero per i pendolari

Giornata difficile anche oggi per i pendolari della provincia pontina. Dopo quello di ieri un nuovo sciopero è stato proclamato dai sindacati per questo venerdì 1 dicembre. Dalle 21 di ieri è infatti scattato lo stop del personale del Gruppo Fs che durerà fino alla stessa ora di oggi con inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

E gli effetti della mobilitazione si sono fatti sentire già questa mattina anche nella provincia di Latina, con buona pace chi deve scegliere i treni per spostarsi. Molti convogli sono stati cancellati già al mattino e altri portano ritardi che via via si stanno accumulando. E proprio in vista dei possibili problemi, così, tanti lavoratori e studenti hanno quindi deciso di rimanere a casa.

A proclamare le 24 ore di sciopero sono state le sigle sindacali CAT, Cub Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato, dopo quello di ieri - dalle 9 alle 17 - che era stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal. “I treni possono subire variazioni o cancellazioni - spiegano da Fs Italiane -. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

La mobilitazione di oggi arriva dunque dopo lo stop ai treni di ieri; polemico il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. L’adesione allo sciopero è stata stellare e i disagi per i pendolari pesanti. "Scene indegne e inaccettabili nelle stazioni italiane, con ritardi, treni cancellati e lunghe code di cittadini esasperati" ha denuncia il leader della Lega ed esponente del governo Meloni. Il blocco dalle 9 alle 17, dopo l'incidente in Calabria che ha causato 2 vittime per chiedere sicurezza sul lavoro, ha coinvolto soprattutto i treni regionali. "La categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali" hanno detto i sindacati "scusandosi" per i disagi.