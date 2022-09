Scuola, il Celletti di Formia riparte con il nuovo indirizzo sul made in Italy, moda e design

Primo giorno di scuola anche per molti degli studenti pontini oggi, lunedì 12 settembre. Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha inaugurato l’anno scolastico presso l’istituto alberghiero Celletti di Formia dove è stato accolto dalla dirigente Monica Piantadosi alla presenza del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La scuola, che ospita circa 800 alunni e 250 persone tra docenti e collaboratori, da quest’anno ha ampliato la sua offerta formativa con un indirizzo di studi sul made in Italy, moda e design.

“Con finanziamenti della Provincia -spiegano da via Costa - sono stati effettuati importanti interventi tra cui la riqualificazione del secondo campo esterno in erba sintetica (cofinanziato con la scuola) e a breve partirà la progettazione per la riqualificazione dei campi polivalenti esterni. Grazie ad un finanziamento Ministeriale di un milione e 700mila euro entro il 31 dicembre saranno inoltre affidati i lavori per la ristrutturazione totale delle camere, corridoi, servizi igienici, scale vale a dire l’intero edificio albergo destinato a Convitto con 40 stanze; degli impianti elettrico, idraulico e termico; infine del nuovo impianto di condizionamento e del nuovo impianto solare termico”.

“Il Celletti – ha sottolineato sottolinea il presidente Stefanelli durante la sua visita all’interno dell’istituto – rappresenta una eccellenza nel panorama formativo nazionale per quanto riguarda l’ospitalità alberghiera e la ristorazione con il suo convitto per 80 studenti e i numerosi spazi sia per lo studio che per le attività sociali e sportive oltre alle aree verdi. La Provincia ha intenzione di continuare a investire – ha concluso Stefanelli – su questa importante realtà scolastica che rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra provincia e non solo. Ringrazio la dottoressa Piantadosi e tutto il personale – ha concluso il presidente - per la dedizione e la professionalità con cui si dedicano al loro lavoro di formazione degli studenti e a questi ultimi dico: quando siete in difficoltà chiedete e non chiudete. Una vocale può fare la differenza tra la sofferenza e la felicità. I vostri professori, i vostri compagni, le nostre Istituzioni ci saranno sempre per ascoltarvi, tendere una mano ed aiutarvi in questo cammino”.